Ex-jogador da seleção escocesa morre após desmaiar em campo

Um ex-jogador da seleção escocesa morreu neste sábado durante uma partida da primeira divisão do campeonato escocês. Phil O'Donnell, de 35 anos, perdeu os sentidos quando ele estava prestes a ser substituído, a cinco minutos do final do jogo entre sua equipe, o Motherwell United, e o Dundee United. O meia, que era o capitão da equipe, recebeu atenção médica por cinco minutos em campo antes de ser levado para um hospital, onde morreu. A causa da morte ainda não foi esclarecida. Seleção O jogo, na cidade escocesa de Motherwell, terminou com vitória do time da casa por 5 a 3. O'Donnell jogou apenas uma vez pela seleção escocesa, em um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Suíça, em 1993. Ele também jogou no Sheffield Wednesday, da Inglaterra, e no Celtic, um dos principais times da Escócia. O sobrinho do jogador, David Clarkson, estava jogando no mesma partida que O'Donnell, e deixou o campo após o tio perder os sentidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.