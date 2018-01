Ex-jogador de futebol ganha no Cross O pernambucano Ubiratan José dos Santos, de 24 anos, que jogava futebol e treina atletismo há apenas quatro anos, ganhou neste domingo seu primeiro título nacional, os 12km, a prova mais longa e difícil, da Copa Brasil Caixa de Cross Country, em Campos do Jordão (SP). Nos 4 km feminino adulto, a campeã foi Maria Lúcia Alves Vieira (15min26), do Vasco. Entre os juvenis os ganhadores foram Alison Gonçalves (UCS-RS), nos 8 km, e Sabine Heitling (Unisc-RS), nos 6 km. Ubiratan dominou a prova a partir dos 5 km para fechar o percurso em 38min56 e também garantir sua primeira convocação para a seleção brasileira que disputará o Sul-Americano de Cross Country de Montevidéu (URU), nos dias 19 e 20 (seletivo ao Mundial da França, em março). "É bom ver o esforço do Ubiratan recompensado", disse o técnico Daniel Pereira. "Até 2000, ele jogava futebol, vivia de maneira muito modesta com os pais e três irmãos, em Igaraçu (PE). Agora, os quatro jovens da família fazem atletismo. Graças aos bons resultados do Ubiratan, que compete pela Apecorra/Bom Preço, a família mora numa casa simples, mas digna", afirmou. O fundista foi o quinto no Troféu Cidade de São Paulo, organizado pelo bicampeão da São Silvestre José João da Silva, no aniversário da cidade, dia 25. "O Ubiratan não me surpreendeu", disse José João. Ubiratan estava já há dois meses treinando em Campos do Jordão. "Tinha esperança de conseguir um bom resultado. Vou ao Sul-Americano para lutar por lugar no pódio."