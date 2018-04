Ex-jogador do NY Giants pega dois anos de prisão

O jogador Plaxico Burress, ex-New York Giants, foi sentenciado nesta terça-feira a dois anos de prisão por porte ilegal de arma numa boate na cidade de Nova York, que culminou em um tiro acidental em sua coxa.

Veja também:

Giants suspendem jogador que sofreu tiro acidental

Com lágrimas nos olhos, o wide receiver se despediu dos familiares logo após ouvir a sentença. Burress foi indiciado em duas ações e acatou as duas, declarando-se culpado no dia 20 de agosto, uma vez que, se fosse a julgamento aberto, poderia receber a pena de no mínimo três anos.

Se mantiver um bom comportamento, Burress deverá sair da cadeia após cumprir 20 meses. Ele será monitorado por mais dois anos após o cumprimento da pena. Seu ex-time, o New York Giants, o dispensou em abril, mas o jogador de 32 anos poderia resumir sua carreira, caso seja liberado para voltar a jogar na NFL.

Antes de começar a audiência, Burress brincou com seu filho, Elijah. Depois abraçou e beijou sua esposa, avó, pai e sogra. Burress manteve um discurso tão calmo que quase ninguém entendeu o que disse. "Esta é uma história muito trágica. Ele é um homem decente", disse o advogado de defesa, Benjamin Brafton. "Ele não quis cometer crime algum. Acho que esta pena foi pesada demais".

Burress, que marcou o touchdown da vitória dos Giants por 17 a 14 sobre o New England Patriots no Super Bowl de 2008, teve sua vida transformada para o aspecto negativo quando optou por ir - armado - a uma boate latina em Manhattan, em novembro do ano passado, juntamente com seu companheiro de time, Antonio Pierce. Durante a noite, a arma que o jogador carregava em sua cintura escorregou e disparou um projétil em sua perna. Na época, Burress havia dito que carregava a arma por questões de segurança.

A arma não tinha licença no estado de Nova York ou Nova Jersey, locais que Burress possui residência fixa. Sua licença para porte de armas, somente para o estado da Flórida, havia expirado em maio de 2008. Pierce, que levou Burress ao hospital, não foi indiciado.