Ex-judoca troca tatame por ringues O mosca ligeiro Roberto Santos está há pouco mais de um ano no boxe, mas já aprendeu que, para ser um vencedor, nem sempre a força é necessária. Muitas vezes a agilidade é mais importante. Aos 16 anos, Roberto ganhou o primeiro título da carreira no Torneio Kid Jofre, dia 23, no Ginásio Baby Barioni. ?Espero que seja a primeira de muitas vitórias.? Leia mais no O Estado de S. Paulo