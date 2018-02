Ex-nadador é operado do coração O ex-nadador Ricardo Prado, de 38 anos, está sendo submetido a uma cirurgia cardíaca no Instituto do Coração, em São Paulo. De acordo com os médicos, Prado corria grande risco de um infarto. Medalha de prata na Olimpíada de Los Angeles, em 1984, e recordista mundial dos 400 metros medley em 1982, Prado havia passado por uma angioplastia em janeiro deste ano, em decorrência de um infarto que sofreu em Dallas (EUA), onde fazia um curso de especialização para técnicos.