Ex-nadador Ricardo Prado recebe alta O ex-nadador Ricardo Prado, de 38 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, onde, no dia 6, foi submetido a uma cirurgia cardíaca para a implantação de três pontes de artéria mamária e duas de safena. Segundo o boletim médico divulgado pelo Incor, no período em que esteve internado Ricardo Prado manteve ?evolução satisfatória e sem registro de intercorrências relevantes para o quadro clínico geral de sua recuperação pós-operatória?. Ainda de acordo com o boletim, Prado ?está apto a desempenhar atividades cotidianas simples e se mantiver o mesmo ritmo de recuperação, poderá assumir suas atividades profissionais como treinador esportivo num prazo de 15 dias?. O ex-nadador terá de passar por tratamento contínuo para se prevenir contra outros problemas cardíacos. Médicos receitaram remédios contra a arterosclerose, além de uma dieta balanceada e de exercícios físicos não competitivos.