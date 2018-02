Ex-namorado teria divulgado fotos eróticas de Laure Manaudou

Fotos eróticas da francesa Laure Manaudou, de 20 anos, agitaram "os bastidores" da natação na Europa. Campeã olímpica dos 400 metros livres (em Atenas/2004), a atleta viu suas imagens se difundirem pela internet e pelos principais veículos de comunicação europeus. As fotos teriam sido reveladas pelo nadador italiano Luca Marin, ex-namorado de Manaudou. Eles, inclusive, teriam tido uma áspera discussão na frente de outros nadadores durante a disputa de uma competição em Debrecen, na Dinamarca, no último domingo, 16. A francesa teria atirado em Marin o anel que ela havia ganhado nos tempos de namoro. Surpreso com as fotos, Marin negou que tenha difundido as imagens de Manaudou em represália ao final do namoro. "Ouvi falar em vídeos também, mas apenas vi as imagens. É ridículo pensar que eu tenha colocado as imagens na internet", afirmou o italiano ao jornal La Gazzetta dello Sport. Marin ainda contou que não ofendeu Manaudou na discussão do último domingo. "É tudo invenção. Só disse que ela havia sido grosseira ao jogar o anel em mim e que eu estava contente por ela não ser mais minha namorada.", explicou o nadador, que foi derrotado pelo checo Laszlo Cseh nos 400 metros medley.