Ex-número 1 do golfe diz que não virá ao Rio por medo do zika Um dos maiores jogadores de golfe ainda em atividade, Vijay Singh, de Fiji, não irá disputar os Jogos do Rio. Aos 53 anos, o veterano avisou ao comitê olímpico do seu país que não deseja participar do torneio que marcará o retorno da modalidade ao programa olímpico após 104 anos. E um dos motivos é o vírus zika.