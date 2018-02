Ex-presidente do COI é internado com problema cardiovascular

O ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch foi internado nesta quarta-feira no Hospital Clínico de Madri, por causa de problemas cardiovasculares. Samaranch, de 87 anos, havia participado da assinatura de um acordo entre a Cátedra Olímpica Marqués de Samaranch, criada em sua homenagem, e a Secretaria de Esportes da Comunidade Autônoma de Madri. Após este ato, ele conversava com o presidente do Comitê Olímpico Espanhol (COE), Alejandro Blanco, quando se sentiu enjoado, tendo sido atendido imediatamente por uma UTI móvel. Seu filho, Juan Antonio Samaranch Salisachs, chegou ao local alguns minutos depois e disse aos presentes que podia se tratar de uma crise respiratória que seu pai sofre eventualmente. Ainda sem saber o alcance do problema, Samaranch Salisachs disse que os problemas eram "uma conseqüência lógica para alguém de 87 anos que leva uma vida de 40".