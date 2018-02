Ex-presidente do COI Saramanch recebe alta O ex-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch deixou na sexta-feira o hospital onde estava internado após um desmaio e descansará em sua casa, em Barcelona, disseram médicos à imprensa espanhola. Samaranch, 87 anos, presidiu o COI de 1980 a 2001. Ele foi internado na quarta-feira no Hospital Clínico de Madri com um quadro de hipertensão, após passar mal num evento. Presidente honorário do COI, o catalão continua sendo uma figura ativa no mundo esportivo. Ele já havia ficado internado durante dez dias em um hospital de Lausanne (Suíça) e outras duas semanas numa clínica de Barcelona, por fadiga, após deixar a presidência do COI, em 2001. (Reportagem de Mark Elkington)