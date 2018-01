Ex-recordista é suspenso por doping O ex-recordista dos 100 metros rasos, Tim Montgomery, foi suspenso por dois anos por doping. A sentença foi anunciada, nesta terça-feira, pela Corte de Arbitragem do Esporte, nos Estados Unidos. A confirmação da punição veio após dois anos de investigação federal no Laboratório Balco (acusado de vender estimulantes a atletas), nos Estados Unidos, do qual Montgomery era cliente. A suspensão começa a ser contada do dia 6 de junho deste ano, a data do início do julgamento.