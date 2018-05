Ex-seleção, Ilsinho vai jogar em time da Filadélfia na MLS

"Estamos extremamente animados por receber um jogador do calibre de Ilsinho, que escolheu a Filadélfia entre suas opções. Sua habilidade de primeiro nível para o ataque fala por si só, e estamos confiantes que ele terá um impacto imediato" comentou o diretor-esportivo do Union, Earnie Stewart.

Ilsinho estava sem clube desde o meio do ano passado, quando deixou o Shakhtar Donetsk. De lá para cá, chegou a negociar com alguns interessados, participou do período de treinamento do Union na pré-temporada e agradou. Ele assinou contrato com o time norte-americano por dois anos.

O jogador está com 30 anos e surgiu como grande promessa no Palmeiras. Em 2006, no entanto, foi o protagonista de uma conturbada transferência para o São Paulo, onde se destacou e foi convocado para a seleção brasileira, pela qual participou da campanha do bronze olímpico em 2008, em Pequim. Chegou a ser emprestado novamente para o São Paulo e para o Inter, mas não convenceu e acabou encostado no elenco do Shakhtar até o meio de 2015, quando acertou sua saída.