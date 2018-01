Ex-tenista argentina Gabriela Sabatini ganha prêmio do COI O Comitê Olímpico Internacional (COI) entregou nesta quarta-feira para a ex-tenista argentina Gabriela Sabatini o prêmio mundial "Mulher e Esporte 2006", em uma cerimônia oficial realizada na sede da Oficina Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, na Suíça. Todo dia 8 de março, as duas organizações celebram habitualmente a Jornada Internacional da Mulher recompensando, em seus campos de ações respectivas, o papel e as conquistas das mulheres. Este ano, o assunto escolhido pelas entidades foi o esporte. Gabriela Sabatini, que deixou o tênis em 1996, ganhou 27 títulos individuais e 12 por duplas, além de uma medalha de prata nos jogos Olímpicos de 1988. "Ela foi recompensada pela sua ação na promoção e desenvolvimento do tênis em seu país. Principalmente entre as jogadoras jovens, que não ocupam as primeiras páginas dos jornais", declarou o COI em comunicado oficial. Além deste prêmio, cinco troféus foram entregues às mulheres que se destacaram na promoção do esporte em seus continentes. Albertine Barbosa Andrade/SEN, pela África, Charmaine Crooks/CAN, pela América, Elisa Lee/COR, pela Ásia, Dominique Petit/FRA, pela Europa e Lorraine Mar/FIJ, pela Oceania. Os premiados foram escolhidos numa sessão realizada pela comissão Mulher e Esporte do COI, presidida pela norte-americana Anita L. DeFrantz.