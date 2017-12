Ex-tenista, Kafelnikov arrisca no golfe O ex-tenista russo Yevgeny Kafelnikov, que já foi o número 1 do mundo, resolveu arriscar algumas tacadas no golfe. Graças a um convite dos organizadores, o já aposentado tenista (se retirou do circuito no ano passado) participará nesta semana do Open da Rússia, que faz parte do circuito europeu de golfe. ?Como organizadores, temos o direito de convidar quem queremos e a presença de Yevgeny Kafelnikov aumentará o impacto do torneio?, disse Konstantin Kozhevnikov, presidente da Associação Russa de Golfe. ?O golfe é algo muito importante para mim. Acho que estou preparado para tentar e não fazer um papel ridículo?, afirmou o ex-tenista. Kafelnikov não é o primeiro esportista a tentar dar suas tacadas no golfe. O astro norte-americano Michael Jordan, da NBA, o brasileiro Ronaldo, do Real Madrid, e o ex-tenista Ivan Lendl têm o golfe como um método de relaxamento.