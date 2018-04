Exames de Rebeca revelam fraude A situação da nadadora Rebeca Gusmão se complica a cada dia. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) divulgou ontem comunicado no qual dá detalhes sobre dois dos quatro exames antidoping feitos pela nadadora no Pan do Rio em que as amostras pertenceriam a diferentes doadores. A entidade informou, ainda, que a médica Renata Castro, que vinha acompanhando o caso da atleta, pediu afastamento da entidade. Rebeca está suspensa preventivamente há uma semana pela Federação Internacional de Natação (Fina). Seu exame antidoping do dia 13 de julho apresentou quantidade anormal de testosterona. A nadadora alegou inocência e disse que a anomalia era conseqüência de ovários policísticos. Rebeca também manifestou intenção de ir ao Canadá para acompanhar a análise da contraprova. Renata Castro iria junto. Antes disso, porém, em maio de 2006, um exame antidoping da atleta feito no Brasil já havia detectado quantidade de testosterona acima do permitido. A CBDA aceitou o argumento da atleta do problema nos ovários. Na ocasião, a Fina determinou que o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) investigasse o caso, ainda sem desfecho. Após a informação do segundo caso de doping, esta semana, surgiram rumores de que os exames de Rebeca feitos no Pan do Rio também apontavam irregularidades. A CBDA, com a colaboração do presidente da Comissão Médica de Doping da Odepa, Eduardo De Rose, pediu que o laboratório responsável pelas análises, o Ladetec, do Rio, se pronunciasse. A CBDA divulgou a resposta do presidente do Ladetec, Francisco Radler de Aquino Neto: as amostras cujos números correspondiam aos exames pedidos por De Rose estavam atípicas, mas foram consideradas negativas por estarem muito diluídas. Na seqüência do comunicado, a CBDA informou que De Rose pediu ao laboratório Sonda UFRJ, também do Rio, análise do DNA de duas das amostras de urina de Rebeca coletadas no Pan. O resultado apontou que o material pertence a diferentes doadores. Assim, Rebeca responderá por infração de manipulação de amostra.