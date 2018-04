''''Exames no Brasil são uma sujeira''''

Laura Azevedo, hoje com 25 anos, é a única nadadora brasileira a ter sido banida por uso de doping, condição que ela ainda tenta anular na Justiça. Por telefone, dos Estados Unidos, onde mora e estuda, Laura desabafou ao Estado: "O que está acontecendo agora, com esse caso da Rebeca Gusmão, serve para mostrar que o antidoping no Brasil é uma grande bagunça, uma sujeira. Pegam quem querem, inocentam quem querem. É tudo uma sacanagem." Em maio de 2003, quando disputava o Troféu Brasil, os exames de Laura apontaram a presença de estanozolol, norstrosterona e metiltestosterona. O resultado a tirou do revezamento 4 x 100 medley dos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, naquele mesmo ano. Em seu lugar viajou Ivi Monteiro. À época, Laura Azevedo foi suspensa por dois anos pela Federanção Internacional de Natação (Fina). A nadadora recorreu ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, sigla em inglês), na Suíça, e perdeu na apelação. Laura nunca desistiu de provar sua inocência e aponta uma série de irregularidades no processo que a condenou. "Aquela urina não era a minha", jura. "Na mesma sala em que foi colhido o meu exame, havia outros nadadores, homens e mulheres, inclusive a Rebeca", recoda. "É claro que minha urina foi trocada. Eu provei depois." Laura fez uma série de exames, mas nenhum foi aceito pela CBDA. "Fiz outra prova de doping, 20 dias depois, fiz um exame de sangue e, por último, pedi o DNA daquela amostra de urina que havia me condenado", narra. "Todos negativos. Aquela urina não era minha." Segundo Laura, na época, o argumento da CBDA e do médico Eduardo de Rose era de que a Fina não aceita testes de DNA, por isso não teria como ser absolvida. "Agora estão vendo o DNA da Rebeca. Para mim não valia. Agora vale?" No início do caso, Laura pensava se tratar de coincidência, de erro por parte dos laboratórios e da CBDA. "Mas, com a quantidade de erros que aprontaram depois, eu já acho que foi para me prejudicar mesmo." Laura conta que nunca "beijou os pés" de Coaracy Nunes, presidente da CBDA. "Todo mundo ficava de gracinha com ele, eu não", lembra. "Ele me pediu uma vez 20% da minha verba de patrocínio, mas eu não quis dar porque eles nunca haviam me ajudado antes." Laura ainda tenta, na Justiça, provar que as amostras de urina que a condenaram não eram dela. "Se eu tivesse mesmo consumido aquilo, teria mais esteróides no corpo do que Ben Johson." Enquanto aguarda o resultado do processo, a ex-nadadora segue estudando Fisioterapia e Nutrição, na Florida International University, nos Estados Unidos.