Excesso de ventos adia Vuitton Cup Pelo terceiro dia consecutivo, a quarta regata das semifinais da Louis Vuitton Cup teve de ser adiada por excesso de vento no golfo de Hauraki, em Auckland, na Nova Zelândia. Os oficiais do comitê de largada esperaram por mais de uma hora pela melhora da situação, mas decidiram adiar a prova para amanhã cedo. Se as condições meteorológicas permitirem, os organizadores querem realizar duas regatas para não complicar ainda mais o calendário de competições. A competição, que aponta o adversário do Team New Zealand na decisão da America´s Cup, em fevereiro, está tendo dois confrontos. O playoff entre o italiano Luna Rossa, do sindicato italiano Prada, que tem o brasileiro Torben Grael como tático, e o norte-americano OneWorld está empatado por 1 a 1. Já o suíco Alinghi está invicto na competição, ganhando a terceira regata das semifinais contra o norte-americano Oracle BMW (3 a 0). A embarcação suíça precisa de apenas mais um resultado positivo para garantir um lugar na grande final da Louis Vuitton Cup. Já o Oracle tem de vencer as últimas quatro regatas para classificar-se.