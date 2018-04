Experiência de Nery vira arma de Nelsinho

"Sei que não venho rendendo o meu melhor futebol nos últimos jogos, o que a torcida espera de mim. Então, vou fazer o máximo nestas três últimas rodadas para salvar o time do rebaixamento, pode apostar." O discurso animado é do lateral-esquerdo Gustavo Nery, único atleta do atual elenco a atuar no duelo frente o Goiás em 2005, no mesmo Serra Dourada, que valeu a conquista do quarto título Brasileiro ao Corinthians. Betão estava suspenso naquele jogo e ficou torcendo, nas tribunas. O ala é considerado pelo técnico Nelsinho Baptista uma das peças que podem surpreender no decisivo e provavelmente truncado duelo contra a queda para a Série B. "O Goiás sabe do poder de decisão do Finazzi, das jogadas em velocidade dos meninos (Dentinho e Lulinha), temos de ter outras opções ofensivas. E tanto o Iran quanto o Gustavo podem acabar se destacando", aposta o treinador. Gustavo Nery promete não decepcionar. Quando acertou seu retorno ao time, no meio do ano, ele prometeu para os torcedores corintianos que vinha para apagar uma má impressão deixada no fim de 2006, quando se desentendeu com Emerson Leão e acabou indo para o futebol europeu. A chance, acredita ele, é se destacar nesta reta final de campeonato. Momento delicado e no qual a experiência conta muito. "Ano passado, na reta final, operei o ombro e não deu para terminar a competição. Agora está ocorrendo o mesmo e estou pronto para colaborar", afirmou, lembrando que, em 2006, o time também lutava contra o rebaixamento. "Será outra decisão para nós. Mas totalmente diferente de 2005. Naquela situação estávamos brigando por um título, agora é contra a posição incômoda", observou. "Com a ajuda do grupo, do time, dos torcedores, usando da sabedoria e procurando contra-atacar com precisão, vamos superar o Goiás." RENOVAÇÃO O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, confirmou ontem a renovação de contrato do atacante Dentinho, até 2012. Assim, o atleta ganhará um belo aumento: de R$ 3 mil para R$ 20 mil por mês.