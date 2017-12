F-Truck:Cirino vence em Campo Grande Com um caminhão nitidamente superior aos dos demais competidores, o paranaense Wellington Cirino venceu a etapa de Campo Grande da Fórmula Truck. Com o resultado, Cirino fica apenas 2 pontos atrás do líder Renato Martins, que abandonou a corrida com problema de superaquecimento. Roberval Andrade terminou em segundo, beneficiado pelas quebras de Thiago Grisson e Djalma Fogaça. A próxima etapa será no dia 16 de setembro, em Cascavel.