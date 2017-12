Fabiana Murer bate outro recorde no salto com vara Cinco dias depois de bater o recorde sul-americano do salto com vara, 4,55 m, dia 21, no GP Brasil de Atletismo, em Belém, Fabiana Murer estabeleceu, sexta-feira, nova marca sul-americana e ibero-americana para a prova ao saltar 4,56 m no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo de Ponce, em Porto Rico. Quem também foi bem no evento foi Ivan Caetano. que ganhou os três primeiros eventos do decatlo: 11s20 nos 100 m; 7,17 m no salto em distância e 13,94 m no lançamento de disco. Já no heptatlo feminino, a brasileira Elizete Maria da Silva atingiu a marca de 1,69 m, ficando em primeiro lugar, seguida pela dominicana Juana Castillo, que conseguiu apenas 1,66 m.