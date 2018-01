Fabiana Murer bate recorde brasileiro Fabiana Murer estabeleceu o novo recorde brasileiro no salto com vara: 4,40 metros, conquistado no GP Sul-Americano, que começou a ser disputado hoje em Porto Alegre (RS). O recorde anterior era de Joanna da Costa (4,31 m). Com a marca, Fabiana passa a ser líder do ranking brasileiro - se assim permanecer até dia 26 de julho, será a brasileira convocada para o Mundial de Helsinque, em agosto.