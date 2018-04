Fabiana Murer conquista medalha de prata no salto com vara, em Stuttgart

STUTTGART - A brasileira Fabiana Murer não conseguiu repetir a grande performance da semana passada e ficou com a medalha de prata no salto com vara na Sparkassen Cup, disputada em Stuttgart, na Alemanha, neste sábado. O ouro ficou com a local Silke Spiegelburg, que saltou 4,70 metros, enquanto o bronze foi conquistado pela também alemã Kristina Gadschiew, com 4,50m.

Fabiana, que havia saltado 4,74 metros em Nova York, registrou 4,64 m na prova indoor na Alemanha, sua segunda competição da temporada. Neste sábado, a brasileira começou a disputa com o sarrafo em 4,50m. Em seguida, superou a marca de 4,64m e avançou direto para 4,76m, marca que não conseguiu atingir em três tentativas.

"A Fabiana estava bem na prova. Por isso optamos por tentar direto os 4,76 m e depois passar para uma altura ainda maior. Essa era a intenção. Mas na primeira tentativa a marca ficou longe, na segunda ela não acertou a corrida e, na terceira, usamos uma vara fraca demais. É uma questão de escolhermos melhor as varas", avaliou o técnico Elson Miranda.

Depois de faturar a prata, a saltadora dará sequência aos seus treinos na cidade sueca de Malmo até o reencontro com a rival russa Yelena Isinbayeva, campeã e recordista mundial, no dia 12. Elas voltarão a se enfrentar no Pole Vault Stars, em Donestk, na Ucrânia.