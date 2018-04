Fabiana Murer desiste de competição por conta de lesão nas costas

ESTOCOLMO - A saltadora brasileira Fabiana Murer desistiu de participar do Meeting de Bydgoszcz, na Polônia, por conta de uma contusão nas costas, sofrida na última semana durante uma sessão de treinamentos. No último sábado, quando voltou a reclamar de dores, ela ficou apenas em quinto lugar no Meeting Pole Vault Stars, que teve a russa Yelena Isinbayeva como campeã ao cravar a melhor marca deste ano.

"Ela contundiu as costas nos treinamentos da semana passada e está com um nervo inflamado. A contusão a atrapalhou no sábado, quando ficou em quinto lugar em Donetsk, na Ucrânia", explicou seu treinador, Élson Miranda.

De acordo com Élson, a expectativa é que ela volte a competir em Estocolmo, no próximo dia 22. "Ela parou uns dias com os treinos e está fazendo tratamento intensivo com médicos e fisioterapeutas aqui da Suécia. Espero que melhore e possa saltar no dia 22, em Estocolmo", afirmou.

O brasileiro Fábio Gomes da Silva também anunciou nesta segunda que desistiu de uma competição, mas por uma questão técnica. Ele saltaria nesta terça, em Copenhague, mas não participará por conta do tamanho da pista. "A pista é muito curta e ele não consegue dar as 16 passadas para o salto. Com isso, decidimos que ele volta apenas no Birmingham Grand Prix", declarou Élson, que também treina o atleta.