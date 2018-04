Fabiana Murer falha mais uma vez Fabiana Murer deixou a final do salto com vara decepcionada. Estava confiante em conseguir um lugar no pódio, mas ficou com a 5.ª posição. Ela ultrapassou o sarrafo colocado a 4,40 m e 4,55 m na primeira tentativa. Mas falhou nas três vezes em que tentou superar os 4,65 m. "Não sei o que deu errado, não sei o que ocorreu, mas não estava conseguindo acertar o ritmo. Os saltos que eu fiz na eliminatória foram melhores que os de hoje (ontem)", lamentou a saltadora, cuja melhor marca do ano é 4,82 m. Fabiana esperava superar, na Alemanha, o drama vivido na Olimpíada de Pequim, onde uma de suas varas desapareceu durante o torneio. "Lá saí da competição com raiva. Aqui, saio triste. Uma competição não tem a ver com a outra. Eu sabia que era possível disputar uma medalha e estava confiante." A brasileira volta a competir no dia 28, na etapa de Zurique da Golden League.