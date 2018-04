Fabiana Murer fatura prata no salto com vara em etapa da Liga Diamante

NOVA YORK - Fabiana Murer conquistou a medalha de prata no salto com vara, neste sábado, na etapa de Nova York da Liga Diamante. A brasileira alcançou 4,53 metros e só foi superada pela campeã olímpica Jennifer Suhr, dos Estados Unidos, com 4,63 metros, em sua primeira competição ao ar livre na temporada.

Até então, Murer só havia competido em eventos indoor neste ano. Em Nova York, ela também retomou as disputas ao se recuperar de lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda, sofrida em fevereiro deste ano. Reabilitada, a saltadora busca se preparar para o Mundial de Moscou, em agosto, quando defenderá o título conquistado em Daegu, na Coreia do Sul, em 2011.

"Foi minha primeira competição depois de superada a lesão, a primeira ao ar livre. Estava treinando bem, mas não tinha nenhuma previsão de quanto poderia saltar em Nova York", avalia Murer, aprovando seu desempenho. "Gostei do resultado. Aos poucos, vou retomar minha melhor forma, me readaptar às competições e ganhar ritmo para o Mundial."

Nem o frio de 10ºC atrapalhou a boa performance da brasileira. "Me senti bem fisicamente, apesar do frio. Saltei de calça e camiseta. O frio não permitiu que a gente usasse top. Com essa temperatura, a corrida não ficou tão solta quanto eu gostaria, mas saltei bem os 4,53 m", analisou.

Depois de competir em solo americano, Murer voltará ao Brasil para disputar o Troféu Brasil de Atletismo. "Faz dois anos que eu não disputo o Troféu Brasil por causa da temporada internacional. Mas é uma competição de clube, tem o clima de estar com a equipe e eu gosto muito", disse Murer. A competição será disputada entre 6 e 9 de junho, no Ibirapuera, em São Paulo.

OUTRAS PROVAS

Outro destaque da etapa de Nova York da Liga Diamante foi a croata Blanka Vlasic. A bicampeã mundial fez seu retorno às competições, após 16 meses afastada por conta de uma cirurgia no tornozelo, com vitória no salto em altura, com 1,94 metro.

Nos 200 metros, a jamaicana Veronica Campbell-Brown, bicampeã olímpica, confirmou o favoritismo com o tempo de 22s53. Nos 400, a vencedora foi a atual campeã mundial Amantle Montsho, de Botsuana.

No masculino, o queniano David Rudisha, campeão olímpico e recordista mundial, garantiu a medalha de ouro nos 800 metros com 1min45s14. Na tradicional prova dos 100 metros, o norte-americano Tyson Gay faturou a vitória com o tempo de 10s02. Ele não contou com a concorrência de Usain Bolt e Asafa Powell, seus principais rivais.

Nos 400 metros com barreira, outro americano brilhou em Nova York. Michael Tinsley, medalha de prata nos Jogos de Londres, venceu a prova com o tempo de 48s43.