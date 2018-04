Fabiana Murer fica com o ouro em prova na Alemanha

A brasileira Fabiana Murer venceu neste domingo a prova de salto com vara no Grand Prix de Beacon, na Alemanha. A atleta saltou 4,63 metros e levou o ouro com tranquilidade, 23 centímetros na frente da alemã Kristina Gadschiew. Segunda colocada no Mundial de Berlim, a norte-americana Chelsea Johson foi bronze.

A próxima competição da atleta será em Bruxelas, em 4 de setembro, pela Golden League - na última etapa, em Zurique, nesta semana, a brasileira saltou 4,63 metros e ficou com o bronze.

O técnico da atleta, Élson Miranda, comemorou o resultado em Beacon. "Foi bom para ver que a Fabiana está bem. Agora é tentar descansar para saltar bem em Bruxelas, na próxima sexta-feira. Vamos ver se ela consegue saltar bem alto para mostrar que fizemos um trabalho sério e que ela é mais do que fez em Berlim", apostou.

A atleta busca somar mais pontos em Bruxelas para disputar Final Mundial de Atletismo, que reunirá as oito melhores atletas do ano. A competição será em 12 e 13 de setembro, em Tessaloniki, na Grécia.