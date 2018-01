Fabiana Murer fica em 5.º no salto com vara em Stuttgart A brasileira Fabiana Murer conseguiu, neste domingo, apenas a quinta colocação na prova do salto com vara da Final Mundial de Atletismo, que foi realizada em Stuttgart (Alemanha). Murer, que é a quinta colocada do ranking mundial por pontos, conseguiu atingir a marca de 4,50 m. A vencedora foi a favorita russa Yelena Isinbayeva, recordista mundial com 5,01 m, que saltou 4,75 m. A prata foi para a polonesa Monika Pyrek (4.65 m) e o bronze para a norte-americana Jennifer Stuczynski (4,60 m). No masculino, o destaque do dia foi a prova dos 200 metros. O norte-americano Tyson Gay foi o vencedor com o tempo de 19s68, que é o terceiro melhor tempo da história da competição - o recorde mundial é do compatriota Michael Johnson, com 19s32, e o segundo melhor tempo é de Xavier Carter, com 19s63. A medalha de prata foi para outro norte-americano, Wallace Spearmon, que correu em 19s88. O bronze ficou com o jamaicano Usain Bolt, com 20s10.