Fabiana Murer fica em segundo no salto com vara na Grécia A brasileira Fabiana Murer ficou em segundo lugar na prova com salto com vara da Copa do Mundo de Atletismo, competição por equipes disputada em Atenas, na Grécia. Ela atingiu a marca de 4,55 metros, ficando atrás apenas da russa Elena Isinbayeva, que é a recordista mundial e saltou 4,60 metros neste sábado. Outro brasileiro participou das provas deste sábado. Foi Marílson Gomes dos Santos, que ficou em 5º lugar nos 5 mil metros - Saif Saaeed Shaheen, do Catar, foi o vencedor. Neste domingo, no último dia de disputa da Copa do Mundo, o destaque brasileiro é Jadel Gregório, na prova do salto triplo. Por enquanto, depois de 10 provas disputadas, a liderança entre os homens é a equipe da Europa. Já entre as mulheres, a melhor é a das Américas, que conta com os atletas brasileiros.