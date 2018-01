Fabiana Murer iguala recorde e ganha prata em Bruxelas A brasileira Fabiana Murer igualou nesta sexta-feira seu recorde sul-americano do salto com vara, com 4,66 metros, e conquistou a medalha de prata no meeting de Bruxelas, que faz parte da Golden League, a principal série de competições da Federação Internacional de Atletismo (Iaaf). Fabiana repetiu a marca que havia anotado no último domingo, quando ganhou a medalha de ouro no GP de Mônaco. Ela só foi superada pela recordista mundial, a russa Yelena Isinbayeva, que marcou 4,81 metros. A polonesa Monika Pyrek ganhou o bronze, com 4,66 metros - Fabiana ficou à frente por ter conseguido o salto na primeira tentativa. Ela tentou a marca de 4,71 metros, mas falhou nas três tentativas. Isinbayeva também tentou sem sucesso um novo recorde mundial, com 5,03 metros - dois centímetros acima da atual marca, obtida há um ano, no Mundial de Helsinque. Vencedor irritado O jamaicano Asafa Powell não ficou nada satisfeito com seu desempenho nos 100 metros rasos, apesar de ter conquistado a medalha de ouro com 9s99. Ele errou na saída, e acredita que poderia até ter batido seu próprio recorde mundial, de 9s77. "Eu ainda estava me concentrando quando ouvi o tiro", disse o jamaicano, que mostrou um grande poder de superação durante a prova, mas reclamou, ao lado de outros atletas, porque consideraram prematura demais a largada da prova.