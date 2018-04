Fabiana Murer planeja saltar em 10 torneios em pouco mais de 100 dias

Depois de liderar o ranking mundial da temporada indoor do salto com vara em 2015, Fabiana Murer planeja um longo calendário ao ar livre. Nesta terça-feira, a saltadora anunciou seu planejamento, que inclui a participação em 10 competições em 105 dias. A média de um evento a cada 10 dias é mantida se for contabilizado também o Troféu Brasil - 11 eventos em 112 dias.

"Vou dar uma volta ao mundo. Foi uma temporada bem pensada. São competições em continentes diferentes, então eu preciso chegar antes, dar uma descansada e fazer os campings. Escolhemos competições que são importantes para ir acertando o salto e entrar no ritmo de competição para chegar bem preparada nos principais objetivos do ano", explica Murer, que abriu a temporada domingo, em São Bernardo do Campo.

No próximo domingo, ela participa de um meeting na Holanda. Na sequência, compete em um evento menor na Áustria (30 de maio) e disputa as etapas da Diamond League de Birmingham (7 de junho) e Nova York (13 de junho).

Murer terá uma pausa de quase um mês para voltar ao Brasil e descansar antes da etapa de Paris da Diamond League (7 de julho). Da Europa vai a Toronto, para saltar os Jogos Pan-Americanos, e volta a Europa para a Diamond League de Estocolmo (Suécia), no dia 30.

O principal foco da temporada é o Mundial de Pequim (China), na última semana de agosto. De lá ela segue para a etapa de Zurique (Suíça) da Diamond League e fecha o ano saltando no meeting de Zagreb (Croácia).

Com o rompimento entre o técnico Elson Miranda (marido de Fabiana) e o ucraniano Vitaly Petrov, os brasileiros não têm mais a cidade italiana de Fórmia como base na Europa. Eles ficarão em Malmö, na Suécia, sempre que precisarem treinar.