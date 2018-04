Fabiana Murer se classifica para final do salto com vara

A brasileira Fabiana Murer se classificou com tranquilidade para a final do salto com vara no Mundial de atletismo de Berlim, na Alemanha. Neste sábado, Murer optou por um salto de segurança, com altura de 4,55 metros, e foi a melhor do Grupo A das eliminatórias. Junto com a brasileira, a russa Yelena Isinbaeva também se garantiu na decisão.

Campeã dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro, Fabiana Murer fez três saltos com sucesso neste sábado. Primeiro, saltou 4,40 metros. Depois, superou 4,50 metros e por fim fez a altura que garantiu a vaga na final, de 4,55 metros. Pelo Grupo B das eliminatórias, Isinbayeva saltou a mesma altura da brasileira.

A final do salto com vara em Berlim será disputada nesta segunda-feira. Enquanto Murer vai em busca de uma medalha inédita em Mundiais, Isinbayeva tenta o seu terceiro ouro na competição. Além disso, a russa também é a atual bicampeã olímpica, tendo subido ao posto mais alto do pódio em Atenas e Pequim.