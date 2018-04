Fabiana Murer tenta medalha inédita no salto com vara

O Brasil pode ter nesta segunda-feira seu primeiro pódio e uma inédita medalha feminina na história do País em Mundiais de atletismo. A partir das 13h45 (de Brasília), Fabiana Murer disputa a final do salto com vara.

Atual recordista sul-americana da prova, com a marca de 4,82 m obtida durante o Troféu Brasil, em junho, Fabiana afirma que precisa de resultado semelhante para buscar uma medalha. "Penso que quem saltar 4,80 metros deve ganhar medalha."

Nesta previsão, o ouro está devidamente excluído: Yelena Isinbaeva está pronta para buscar o tricampeonato. Recordista mundial com 5,05 m, marca conquistada na Olimpíada de Pequim, há um ano, Isinbayeva não fez uma boa temporada ao ar livre. Sofreu com uma lesão na coxa e seu melhor salto foi 4,85 m. Na última prova antes de Berlim, o Super GP de Londres, perdeu pela primeira vez em seis anos. A russa, contudo, admite que a derrota a fez ficar ainda mais motivada para Berlim.

Por isso, Fabiana aposta em Isinbayeva como campeã. "Ela é favorita. Vou lutar pelas outras duas vagas no pódio com a (Anna) Rogowska e a (Monika) Pyrek, da Polônia, a alemã Silke (Spiegelburge) e russa Yuliya (Golubchikova)." Delas, apenas Rogowska atingiu 4,80 m no ano.

O Brasil também terá Gisele de Lima na final do salto triplo. A atleta foi à decisão (que começa às 15 horas) com a 11.ª marca entre as 12 classificadas. A cubana Yargelis Savigne é favorita para o bicampeonato.