Fabiana Murer vê marca como maior objetivo em Mundial A atleta Fabiana Murer inicia neste sábado a sua luta por uma medalha no Mundial de Atletismo de Berlim, na Alemanha. A brasileira disputa a fase classificatória da prova do salto com vara a partir das 14 horas (de Brasília) no Estádio Olímpico da capital alemã.