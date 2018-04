Fabiana Murer volta a competir sem grandes expectativas

"Será minha primeira competição depois de superada a lesão. Eu parei no meio da temporada indoor. Recuperada, treinei muito bem, mas não tenho nenhuma previsão de quanto poderei saltar em Nova York. Vou a essa etapa da Diamond League, em que estarão fortes competidoras, para ganhar ritmo de competição, para passar o que fiz nos treinos, visando à preparação para o Mundial de Moscou", disse Fabiana.

Antes de sofrer a lesão no começo de fevereiro e parar de competir, Fabiana já tinha feito o índice para disputar o Mundial de Atletismo, marcado para acontecer de 10 a 18 de agosto, em Moscou. Assim, ela pretende utilizar as próximas competições para se preparar para buscar na Rússia o bicampeonato mundial do salto com vara - venceu a última edição do evento, em 2011, na cidade de Daegu, na Coreia do Sul.

Depois de Nova York, Fabiana retorna a São Paulo para a disputa do Troféu Brasil de Atletismo, de 6 a 9 de junho. Antes do Mundial, o calendário da saltadora ainda prevê mais duas etapas da Diamond League, em Oslo, no dia 13 de junho, e em Birmingham, no dia 30 de junho, além de outras duas competições, na Suécia e na Alemanha.