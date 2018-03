Fabiana passa mal e perde no salto com vara Em uma competição na qual nenhum brasileiro obteve índice para a Olimpíada, a derrota de Fabiana Murer no salto em altura foi a maior surpresa da etapa de Belém do GP Brasil de Atletismo. A atleta teve uma indisposição estomacal antes da competição e não conseguiu sequer chegar à marca dos 4,35 metros no primeiro salto. A vitória foi da norte-americana April Steiner, que comemorou o resultado sabendo que contou com a sorte. "A Fabiana me deixou ganhar", comemorou. Jadel Gregório também teve desempenho modesto. Embora afirme que ainda esteja na fase de adaptação às mudanças na sua técnica de competir, conseguiu a marca de 16,82 metros no salto triplo e terminou a prova de Belém em quarto lugar, atrás de Randy Lewis, de Granada, Leevan Sands, das Bahamas e Aarik Wilson, dos Estados Unidos. Mas a participação brasileira no GP não foi feita só de momentos desfavoráveis. Entre os atletas já classificados para Pequim, o destaque foi Maurren Maggi. Ela não competia em Belém desde 2003 e foi saudada com entusiasmo pelos torcedores, que chegaram a levar faixas no estádio Mangueirão, que atraiu cerca de 30 mil pessoas. Maurren retribuiu o carinho ao vencer a prova do salto em distância com a marca de 6,83 metros. "Estou na melhor fase da minha vida, não só da carreira", declarou, emocionada. Ainda foi diplomática ao afirmar que considera Belém ?cidade especial? para o atletismo nacional. DEZ ANOS O resultado mais expressivo de todo o evento, no entanto, foi obtido por um queniano. Gilbert Kipchoge cruzou a linha de chegada dos 800 metros com o tempo de 1min44s52. Em toda a história do GP de Belém, a melhor marca de um vencedor dessaprova era do norte-americano Mark Everett, estabelecida em 1998 (1min44s89). Kipchoge, porém, não ficou satisfeito com o tempo que estabeleceu. "Estou feliz com o resultado, mas sei que preciso correr abaixo de 1min43s00 para conquistar uma medalha nos Jogos de Pequim, avaliou.