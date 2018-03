Fabiana prepara mente para Pequim

Um dos grandes destaques do GP de Atletismo de São Paulo, que será disputado hoje, a partir das 13 horas, no Estádio Icaro de Castro Melo, no Ibirapuera, é a saltadora com vara Fabiana Murer. Destaque da modalidade, se prepara também psicologicamente para a Olimpíada. Medalha de bronze no último Mundial Indoor, em Valência, em março, quando quebrou o recorde sul-americano com a marca de 4,70 metros, a atleta de 27 anos diz estar pronta para sentir a pressão no momento em que pisar na pista do Estádio Olímpico de Pequim, mais conhecido como Ninho de Pássaro. "O Pan do Rio (ganhou a medalha de ouro) foi uma ótima lição. Sentir a presença do público, se motivar, mas não deixar que o entusiasmo possa tirar a concentração no trabalho. Sou uma pessoa calma e consigo manter os nervos no lugar." O GP de São Paulo é a primeira competição de Fabiana na temporada. "Não estamos preocupados com resultado", disse o técnico Elson Miranda. "Ela está vindo de um treinamento muito pesado", comentou. "Vai servir como parte do treinamento para me deixar em condições ideiais nas competições que farei na Europa, em julho. Se conseguir os 4,60 será bom começo", emendou Fabiana. A campineira Fabiana considera a russa Yelena Isinbayeva - recordista mundial, com 5,01 metros - favorita para a medalha de ouro na China, mas não descarta a possibilidade de surgirem surpresas. "Ela (Isinbayeva) passa por um mau momento. Normal, pois trocou de técnico. Mas no salto com vara feminino o pódio vai ser decidido nos pequenos detalhes." SÓ 5 CENTÍMETROS Fabiana tem uma previsão para conseguir ficar entre as três primeiras na Olimpíada. "Quem conseguir saltar 4,80 vai ganhar medalha", analisou. "Em Valência saltei 4,70 e por pouco não consegui 4,75. Então só faltam cinco centímetros", brincou Fabiana, que participa no domingo do GP de Belém, viaja para Argentina e Chile, antes de disputar o Troféu Brasil de 25 a 29 de junho, em São Paulo. Depois, vai para a Itália, primeira escala dos cinco torneios que encara na Europa. Na seqüência, embarca para Macau para fazer a aclimatação para os Jogos de Pequim. Fabiana é uma das esperanças do atletismo brasileiro para conquistar medalhas na China. Além dela, são bons candidatos a subir no pódio Jadel Gregório (salto triplo), Maurren Maggi (salto em distância), Marilson dos Santos (maratona) e a equipe do revezamento 4x100 masculino. São Paulo volta a organizar o GP de Atletismo após 12 anos. Além de grandes nomes do esporte nacional, a competição terá a presença de figuras internacionais, com o norte-americano Joshua Johnson, que ficou entre os dez melhores nos 100 metros rasos em 2007.