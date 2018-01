Fabiane retrata a força do judô A imagem da judoca Fabiane Hukuda, de 20 anos, golpeando forte as adversárias ? como no ano passado, quando foi campeã do Mundial Júnior da Tunísia ? não é um indicativo de sua paixão fora dos tatames. Fabiane adora os desenhos e, atualmente, dedica-se aos traços finos do bico de pena que exigem, como afirma, ?mãos delicadas e leve?, bem diferente da força que usa para a luta. ?As adversárias conhecem a mão pesada?, afirma. Fabiane terá de trabalhar duro, assim que terminar o Mundial de Munique, Alemanha, para fazer o restante dos quadros que reunirá em uma vernissage, em outubro. Leia mais no Estadão