Fabiano Peçanha fica fora da final dos 800 metros

O brasileiro Fabiano Peçanha não conseguiu se classificar para a final dos 800 metros no Mundial de Atletismo, que está sendo disputado em Berlim. Nesta sexta-feira, ele terminou a terceira semifinal da prova na sexta colocação, com o tempo de 1min45s94. Yusuf Saad Kamel, do Bahrein, registrou a melhor marca das três baterias, com 1min45s01.

Veja também:

MUNDIAL - Leia todas as notícias do torneio

QUIZ - Participe do teste sobre o Mundial

CALENDÁRIO - Todos os eventos e horários

Peçanha decidiu adotar uma estratégia ousada. O brasileiro forçou o ritmo da prova logo nos primeiros metros e assumiu a liderança, completando os primeiros 400 metros em 51s54. Peçanha conseguiu se manter na ponta até a entrada da reta final, quando foi superado por Amine Laalou, Yeimer López, David Lekuta Rudisha, Gary Reed e Moise Joseph.

Ele acredita que a estratégia pode tê-lo cansado, mas considera que adotou a melhor tática. "Foi uma série muito forte, estive classificado para a final até os últimos 30 metros. Talvez por ter puxado a prova, não tenha aguentado", analisou, em entrevista ao SporTV.