Fabiano Peçanha passa para semifinal dos 800 metros

O brasileiro Fabiano Peçanha se classificou nesta quinta-feira para as semifinais dos 800 metros no Mundial de Atletismo. Ele terminou a primeira bateria das eliminatórias na terceira colocação, com o tempo de 1min46s68, avançando em Berlim.

A bateria que contou com a presença de Fabiano Peçanha foi vencida pelo sul-africano Mbulaeni Mulaudzi, com o tempo de 1min46s40. Abubaker Kaki, do Sudão, terminou a prova na segundo colocação, apenas 1 centésimo atrás do vencedor da eliminatória.

Kleberson Davide, outro atleta brasileiro que participou das eliminatórias dos 800 metros em Berlim, foi eliminado. Ele competiu da quarta bateria e terminou apenas na quinta colocação, com o tempo de 1min47s51.

O brasileiro Fábio Gomes da Silva também caiu nas eliminatórias. Na disputa do salto com vara, ele fracassou nas três tentativas de superar o sarrafo de 5,40 metros. Assim, deixou o Mundial sem acertar um salto.