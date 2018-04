Fábio Costa faz treino leve e está garantido Fábio Costa não participou do jogo-treino com o time sub-20, ontem à tarde, e se limitou a exercícios leves. Mesmo assim, tem escalação garantida para o duelo do Santos com o Paraná, domingo, em Curitiba. Segundo Luxemburgo, o titular do gol está pronto, mesmo que não tenho se recuperado completamente de dores nas costas. ''''Ele é do tipo que joga até com perna quebrada'''', elogia o treinador.