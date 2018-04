Fábio Costa reforça o Santos contra Flamengo Fábio Costa não sente mais dores nas costas, treinou por 20 minutos no time reserva no coletivo de ontem à tarde e quer enfrentar o Flamengo, amanhã, no Maracanã. Vanderlei Luxemburgo incluiu o goleiro na delegação que viajou ontem para o Rio, mas a definição de sua escalação ficou para a hora que o time entrar em campo. Essa passou a ser a única dúvida na escalação. No treino de ontem, os titulares tiveram a mesma formação da véspera, com Alessandro na ala-direita e Kléber na esquerda, Maldonado foi o líbero, atrás de Marcelo e Domingos. A dupla de volantes terá Adriano e Rodrigo Souto. Pedrinho e Rodrigo Tabata serão os meias, enquanto Kléber Pereira ficará no ataque.