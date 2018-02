Fábio Gouveia leva o título no surfe Fábio Gouveia conquistou neste domingo o título do circuito brasileiro de surfe, o SuperSurf, na praia de Itamambuca, em Ubatuba, litoral de São Paulo. No feminino, a campeã da temporada 2005 foi Silvana Lima. Campeão brasileiro em 98, Fábio Gouveia conseguiu o bi mesmo depois de ser eliminado na primeira bateria da etapa de Itamambuca. Afinal, ele foi favorecido pelas eliminações Flávio Costa, Leonardo Nevez e Marcelo Trekinho nas quartas-de-final - Odirlei Coutinho ficou em primeiro lugar neste domingo. Já Silvana Lima repetiu o título do ano passado depois de chegar à final da etapa de Itamambuca. Apesar de perder na decisão para Suelen Naraisa, ela foi a campeã da temporada 2005.