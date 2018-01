Fábio Luiz e Márcio são campeões no vôlei de praia Os brasileiros Fábio Luiz e Márcio conquistaram neste domingo o título da etapa francesa do Circuito Mundial de vôlei de praia, em Paris. Eles derrotaram na final os norte-americanos Jacob Gibb e Sean Rosenthal por 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 21/17. Foi o quarto título da dupla em 2006 e o terceiro consecutivo em seis finais seguidas. Na decisão do terceiro lugar, Ricardo e Emanuel bateram os alemães Julius Brink e Christoph Dieckmann por 21/14, 27/29 e 16/14. No sábado, Juliana e Larisso já haviam ganho o título feminino da etapa ao vencerem na final a dupla norte-americana Walsh e May.