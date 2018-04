Fábio Maldonado é o sexto brasileiro confirmado no UFC 142

SÃO PAULO - O Ultimate Fighting Championship (UFC) adicionou mais um brasileiro ao evento no Rio de Janeiro: o meio-pesado Fábio Maldonado. O lutador de 31 anos enfrentará o búlgaro Stanislav Nedkov na HSBC Arena, em 14 de janeiro de 2012.

Maldonado busca redenção no octógono para apagar a derrota que sofreu para Kyle Kingsbury em junho."Acho que cometi alguns erros de treinamento na minha luta com o (Kyle) Kingsbury, mas isso não vai acontecer de novo. Sei quando o estilo do lutador casa com o meu, e o búlgaro vai sair quadrado", brincou.

O meio-pesado terá a chance de vingar a derrota do compatriota Luiz Cané, nocauteado no UFC Rio, em agosto, no primeiro round por Nedkov, que estreava na organização.

Para Maldonado, especialista em boxe, o jogo do búlgaro é um ótimo encaixe para o seu. "Gosto de imaginar como o adversário teria que fazer para me vencer. No caso, ele precisará me levar para o chão", disse.

José Aldo (campeão dos penas), Vitor Belfort (médio), Thiago Tavares, Edson Barboza (leves) e Erick Silva (meio-médio) são os outros confirmados para defender o Brasil na volta do UFC ao Brasil.