Fábio Santos é novo alvo da diretoria O volante Fábio Santos, que pertence ao Lyon, da França, é a nova tentativa da diretoria do São Paulo para reforçar o elenco. Os dirigentes do Morumbi querem o empréstimo gratuito do jogador, que já atuou no Cruzeiro e no São Caetano. Para a posição, o técnico Muricy Ramalho tem apenas três opções: Hernanes, Richarlyson e Zé Luiz.