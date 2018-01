Fabíola Molina avança nos 50m costas Apenas duas nadadoras brasileiras entraram na piscina nesta quarta-feira, nas provas eliminatórias do Mundial de Esportes Aquáticos, em Montreal, no Canadá. Nos 50 metros costas, Fabíola Molina conseguiu vaga na semifinal e Flávia Delaroli foi eliminada. Com tempo de 29s40, Fabíola Molina conseguiu a 15ª das 16 vagas na semifinais. E volta a nadar ainda nesta quarta-feira, a partir das 19 horas (horário de Brasília), para tentar ir à final dos 50 metros costas. Já Flávia Delaroli conseguiu apenas o 27º tempo, com 30s99. Mas essa prova não é sua especialidade - ela está concentrada mesmo nos 50 metros livre, que tem eliminatórias no sábado. O melhor tempo das eliminatórias dos 50 metros costas foi da chinesa Gao Chang, que marcou 28s70. Nas eliminatórias dos 100 metros livre, a surpresa foi o italiano Filippo Magnini, que fez o melhor tempo (48s97). Ele superou grandes estrelas da natação mundial, como o sul-africano Roland Schoeman e o norte-americano Michael Phelps, que ficaram empatados em terceiro lugar (ambos com 49s23), atrás também de outro sul-africano - Ryk Neethling, com 49s04.