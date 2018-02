Fabíola Molina bate recorde sul-americano nos 50 m costas A brasileira Fabíola Molina bateu nesta terça-feira o recorde sul-americano dos 50 m costas durante o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo disputado em Melbourne, na Austrália. Ela conseguiu o tempo de 29s04 na nona bateria classificatória da prova e superou a marca de 29s25, que havia sido estipulada pela própria nadadora, em maio de 2005. Com a 13.ª colocação obtida na fase eliminatória, Fabíola garantiu a sua vaga nas semifinais da prova, que será disputada na quarta-feira. "Entrei nadando bem e conquistar uma marca dessa traz uma sensação boa. Passar para a semifinal é uma conquista bacana. Estou passando por uma fase boa e colhendo frutos por ser persistente", disse a nadadora ao canal Sportv. "Não é porque fiquei velha que tenho que pensar em parar [a atleta está com 31 anos]. As coisas não acontecem fáceis, mas preciso acreditar sempre", completou a atleta paulista, natural da cidade de São José dos Campos. Na última segunda-feira, ela já havia registrado o novo recorde sul-americano nos 100 m costas, com o tempo de 1min02s43.