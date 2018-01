Fabíola Molina é 4.ª na Copa do Mundo de natação A nadadora Fabíola Molina obteve o melhor resultado do Brasil nesta quarta-feira no primeiro dia de provas da etapa de Moscou da Copa do Mundo de Natação (piscina de 25 m). Fabíola terminou em quarto nos 50 m costas, com 28s31. A vencedora foi a bielorussa Aliaksandra Herasimenia, com 27s61, a única que superara Fabíola nas eliminatórias.