Fabiola Molina é ouro nos 100m costas na Copa do Mundo

Mostrando que ainda tem muito a fazer na natação, a brasileira Fabiola Molina conquistou a medalha de ouro nos 100 m costas na tarde desta quarta-feira, na quinta etapa da Copa do Mundo de piscina curta, disputada em Estocolmo, na Suécia. A brasileira, que já havia conquistado a prata nos 50 m costas, no dia anterior, cravou o tempo de 58s98, deixando para trás a concorrente da Ucrânia, Irina Amshennikova, que marcou o tempo de 59s34. Já a alemã Daniela Samulski ficou com a terceira colocada, com 59s36. Ainda nesta quarta-feira, a expectativa é de mais uma medalha de Tiago Pereira, que disputa os 400 m medley. O brasileiro já possui dois ouros nesta etapa.