Fabíola Molina fora da final dos 50 m Nas finais desta quarta-feira do Mundial de Natação, ficaram com o ouro o alemão Mark Warnecke nos 50 m peito (27s63), a francesa Solenne Figues nos 200 m livre (1min58s60) e o polonês Pawel Korzeniowski nos 200 m borboleta (1min55s02). A brasileira Fabíola Molina foi à semifinal dos 50 m costas e terminou em 14º lugar, com 29s39. A chinesa Chang Gao ficou com o primeiro tempo, 28s31, novo recorde do campeonato.